Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора

В Петербурге на прошлой неделе выделили дополнительные силы для уборки улиц перед Днем города.

В городском комитете по благоустройству сообщили, что дорожники усилили уборку на улицах, где проводились праздничные мероприятия. В центр города направили дополнительные 40 единиц техники и более 80 дворников.

Всего перед Днем основания Петербурга из города вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора и 2,2 тысячи тонн смета. На мытье дорог потратили 37 тысяч кубометров воды и почти полтысячи литров шампуня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга. Особенно много жалоб на горы отходов поступало от жителей Центрального района. Теледива назвала отсутствие уборки в самом центре Северной столицы «позорищем».