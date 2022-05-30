Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора

Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора
С улиц вывезли 1400 кубометров мусора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге на прошлой неделе выделили дополнительные силы для уборки улиц перед Днем города.

В городском комитете по благоустройству сообщили, что дорожники усилили уборку на улицах, где проводились праздничные мероприятия. В центр города направили дополнительные 40 единиц техники и более 80 дворников.

Всего перед Днем основания Петербурга из города вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора и 2,2 тысячи тонн смета. На мытье дорог потратили 37 тысяч кубометров воды и почти полтысячи литров шампуня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга. Особенно много жалоб на горы отходов поступало от жителей Центрального района. Теледива назвала отсутствие уборки в самом центре Северной столицы «позорищем».

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