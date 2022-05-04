Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга

Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга
Собчак возмутили горы мусора в центре Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала губернатора Александра Беглова за неспособность организовать уборку мусора в центре Петербурга.

После майских праздников жители Петербурга вновь столкнулись с проблемой вывоза мусора. Особенно много жалоб на горы отходов поступает от жителей Центрального района, одна из них дошла до Ксении Собчак.Теледива назвала отсутствие уборки в самом центре Северной столицы «позорищем».

«Зима вроде как прошла, снег убирать не надо, а питерская ЖКХ все равно умудряется где-нибудь напортачить. Беглов обижается, что его за бардак пинают, но ведь работу людей надо как-то организовывать», — пишет Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Также она напомнила, что вывозом мусора в городе по-прежнему занимается «Невский экологический оператор», который все еще разбирается с зимними штрафами за невывоз мусора.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном ни мусор убрать не могут, ни снег, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

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