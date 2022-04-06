Бизнесмен Евгений Пригожин: в Смольном ни мусор убрать не могут, ни снег

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал весенние снегопады и ситуацию с уборкой снега и мусора в Петербурге.

Несмотря на наступивший апрель, зима в Северной столице и не думает отступать. Циклон «Мирелла» принес сильные снегопады снегопады. Редакция «МК в Питере» направила запрос в пресс-службу компании «Конкорд», спросив, решается ли сейчас, по мнению бизнесмена, проблема уборки улиц в Петербурге.

Как сообщает live24, по словам Пригожина, в Петербурге нет «снежного проклятия». Он отметил, что Петербург — хороший город, но в Смольном сидят люди во главе с губернатором, которые не могут убрать ни мусор, ни снег, ни Донбассу помочь и «пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами».

Проблемы с уборкой снега в Санкт-Петербурге начались уже в ноябре — водители стояли в пробках, дворы не убрались, сосульки падали людям на головы.

Отметим, бизнесмен Евгений Пригожин купил для беженцев из Донецка и Макеевки дома с участками в городе Ломоносове.