Организации, очищающие Петербург от снега, уличили в хищениях: заведено 19 уголовных дел

В Северной столице правоохранительными органами было заведено почти два десятка уголовных дел о хищениях, совершенных при уборке снега в городе.

Об этом сообщает во вторник, 8 февраля, РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

«Возбуждено 19 уголовных дел о хищениях организациями, участвующими в уборке города от снега», — рассказал собеседник.

Петербургская прокуратура сообщила, что силовики нагрянули с обысками в офисы жилкомсервисов, дорожных предприятий и их многочисленных подрядчиков в Петербурге. В обысках по более чем 60 адресам были задействованы около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР.

Власти города на Неве некоторое время назад устроили внезапную проверку. Неожиданно нагрянуть и проверить, каким образом организована уборка улиц сначала решили в Пушкинский район, затем осмотреть как очищают внутриквартальные проезды отправились в Выборгский район, позднее увидели, как убирают дворы от снега в Курортном районе.

Жители Петербурга с самого начала зимы недовольны тем, как убираются от снега улицы, дворы, крыши домов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице ГАТИ с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи.