Многодетные семьи из Донецка и Макеевки получили в подарок дома в пригороде Петербурга

В пятницу, 25 марта, в Петербург прибыл поезд с пятью многодетными семьями из Донецка и Макеевки.

Как сообщает ФАН, малыши всегда хотели попасть в Северную столицу.

Отмечается, что дома с участками в городе Ломоносов купил для беженцев известный бизнесмен Евгений Пригожин. Незадолго до этого, предприниматель обращался к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчанку, чтобы тот оказал содействие в передаче нуждающимся многодетным семьям Донбасса домов.

Перерезать красную ленточку и передать новоселам ключи доверили заслуженной артистке России Татьяне Булановой.

Беженцам из Донецка и Макеевки достались уже полностью готовые дома площадью 80 «квадратов»: с ремонтом, мебелью, бытовой техникой, отоплением, электричеством, газом и развитой инфраструктурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи.