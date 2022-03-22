Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи

Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
В городской больнице №38 имени Семашко подготовили полторы тонны вещей и товаров первой необходимости. Фото: скриншот телеканал "Санкт-Петербург"

Сотрудники городской многопрофильной больницы № 38 им. Семашко в Петербурге собрали полторы тонны гуманитарной помощи для беженцев. В акции приняли участие практически все работники стационара.

За неделю сотрудники медицинского учреждения собрали все необходимое: консервы, бакалею, детское питание, одежду. Вещи отсортировали – и сегодня погрузили в машину.

«Мы считаем, что это наш долг», – рассказала сестра-хозяйка хирургического отделения №1 СПБ ГБУЗ «Городская больница №38 имени Семашко» Татьяна Устиненко в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Собранную помощь передали в Центр международных гуманитарных связей, на базе которого осуществляется сбор.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что жилье россиян предложили передать беженцам с Донбасса. Речь идет о недвижимости скончавшихся от новой коронавирусной инфекции жителей России. Известно, что 26 субъектов Российской Федерации заявили о своей готовности разместить у себя беженцев с Донбасса.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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