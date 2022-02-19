Жилье россиян предложили передать беженцам с Донбасса

Жилье россиян предложили передать беженцам с Донбасса
Недвижимость умерших предложили отдать беженцам. Фото: pixabay.com

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил о том, что можно отдать недвижимость скончавшихся от новой коронавирусной инфекции жителей России беженцам с Донбасса.

По мнению слуги народа, проживающие в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, которых пришлось эвакуировать в Ростовскую область, способны компенсировать смертность от COVID-19, передает радио «Говорит Москва».

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — говорит Евгений Федоров.

Известно, что 26 субъектов Российской Федерации заявили о своей готовности разместить у себя беженцев с Донбасса.

Правительство ДНР и ЛНР собираются провести эвакуацию 700 тысяч своих жителей в РФ. Так, лидер ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому произведут перевод госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени. Кроме этого, он запретил выезд в Россию мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В ДНР сообщили о всеобщей мобилизацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградская область подтвердила, что готова в два этапа принять беженцев с Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба 47-ого региона в субботу, 19 февраля. Область готова принять до 1 500 человек. Отмечается, что соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат Министерства чрезвычайных ситуаций.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ростовской области в субботу, 19 февраля, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Решение о введении режима ЧС приняли в связи с увеличением количества беженцев из Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

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