Россия может столкнуться с дефицитом кисломолочной продукции из-за санкций

В России заканчивается сырье для производства кисломолочных продуктов. Дефицит возник в результате антироссийских санкций.

Как пишет РИА Новости, около 80% закваски, необходимой для производства творога, кефира, сметаны и другой кисломолочки, поставляют в Россию датские, болгарские и итальянские компании. Введенные Западом санкции создали логистические проблемы, что осложняет импорт закваски. Одновременно с этим возникли трудности с оплатой сырья зарубежным производителям.

Текущих запасов сырья для производства кисломолочных продуктов хватит не более чем на полгода.

В России есть свои производители сырья — в Угличе и Барнауле, однако их мощности не способны удовлетворить потребности внутреннего рынка. Отечественные производители занимают всего 12% на рынке.

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