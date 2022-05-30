Петербуржцы совершили 1,3 млн поездок на транспорте за 10 рублей

Поездку в наземном общественном транспорте Петербурга за 10 рублей оплатили 1,3 миллиона пассажиров.

Речь идет о второй в течение часа поездке, которая оплачивалась «Подорожником» и проходила по новому пересадочному тарифу «60 минут». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, транспортная реформа стартовала не без проблем. В первые дни наблюдались трудности с активацией пересадочного тарифа. Пассажирам не смогли до старта реформы доходчиво донести информацию о том, что тариф действует только на социальном транспорте по «Подорожнику», поэтому приходилось давать дополнительные разъяснения.

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