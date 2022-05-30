С июня в Петербурге начнут работу еще 57 автобусных маршрутов без кондукторов

С июня в Петербурге начнут работу еще 57 автобусных маршрутов без кондукторов
Одно из главных нововведений транспортной реформы - отказ от кондукторов. Фото: МК в Питере

1 июня в Петербурге начнется второй этап транспортной реформы. По новым правилам будут работать еще 57 автобусных маршрутов.

Одно из главных нововведений транспортной реформы — отказ от кондукторов. Для самостоятельной оплаты проезда подойдут любые действующие электронные проездные билеты, банковские карты или QR-билеты. Наличную оплату в автобусах теперь не принимают.

Приобрести бумажные QR-билеты можно в кассах метрополитена, офисах или киосках «Организатора перевозок». Кроме того, билет можно сгенерировать в мобильном приложении BSТR.

Также, согласно новым правилам, водители автобусов обязаны соблюдать расписание, осуществлять перевозки по общим социальным тарифам и открывать все двери на остановках.

Кроме того, на втором этапе реформы на линию выйдут 693 автобуса на газомоторном топливе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как прошла «Ночь музеев» по другим правилам.

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С июня в Петербурге начнут работу еще 57 автобусных маршрутов без кондукторов