Врач Кая: нехватка витамина В12 приводит к необратимым повреждениям головного мозга

Дефицит витамина В12 в человеческом организме может привести к необратимым последствиям для нервной системы и головного мозга, рассказал специалист по внутренним болезням Камуран Кая.

По его словам, которые приводит издание Türkiye, витамин В12 отвечает за защиту нервной ткани и поддержания функций головного мозга, а также помогает вырабатывать эритроциты. Кроме того, он укрепляет иммунную систему, обеспечивает производство и восстановление клеток, предотвращает анемию (малокровие). Вместе с этим витамин играет важную роль в укреплении памяти, что способствует лучшему обучению.

Нехватка этого витамина проявляет себя такими симптомами, как забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, усталость, учащенное сердцебиение. Многие пациенты с дефицитом В12 также сталкиваются с ознобом, слабостью, онемением конечностей, отеком языка, язвами во рту, сухостью кожи, выпадением волос и потерей веса.

Получать витамин В12 можно только из продуктов питания — самостоятельно организм его не вырабатывает. Удовлетворить потребность в витамине можно, употребляя продукты животного происхождения. Им богаты мясо, печень, селезенка, почки, яйца, форель, тунец и молочные продукты. А для вегетарианцев подойдут обогащенные злаковые хлопья.

Если данную проблему не лечить, то она может обернуться серьезными и необратимыми повреждениями головного мозга. Помимо неврологических проблем, у человека также могут возникнуть заболевания крови.

Для устранения нехватки В12 врачи применяют два метода лечения: уколы или таблетки. При этом для правильного лечения необходимо узнать причины дефицита витамина у каждого конкретного пациента. Иногда к этому недугу приводят хронические болезни. Поэтому крайне важно подбирать индивидуальный план лечения. Дозу инъекций и таблеток можно подобрать только на основе результата анализа крови.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина рассказала о продуктах, необходимых для поддержания здоровья кишечника.