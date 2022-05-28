Гастроэнтеролог Исайкина: для здоровья кишечника нужно есть тыкву и смородину

Врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина рассказала о продуктах, необходимых для поддержания здоровья кишечника.

Медик отметила в беседе с агентством «Москва», что самую большую пользу для кишечника приносят овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Эти пищевые волокна способны нормализовать работу не только кишечника, но и всей пищеварительной системы.

Больше всего клетчатки, по словам Исайкиной, содержится в бананах, сливах, черной смородине, грушах, яблоках, моркови, капусте, свекле, тыкве и листовой зелени. Если нет хронических болезней желудка, то эти продукты лучше употреблять в свежем виде. Но при обострении недугов фрукты стоит подвергать термической обработке.

Врач рассказала, что эти продукты помогают организму вывести продукты метаболизма, замедляют всасывание сахара в кровь и повышают чувствительность к инсулину.

А вот вредными для кишечника продуктами она назвала жирную пищу со специями, копченые блюда, фастфуд, спиртное, сладкую газировку и консерванты.

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