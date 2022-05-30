Население Ленобласти превысило 2 миллиона человек

В Ленобласти проживают более 2 миллионов человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленобласти проживают более 2 миллионов человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Численность населения Ленинградской области достигло двух миллионов и одной тысячи человек.

В городах Ленобласти проживают 1,346 миллиона человек, а в сельской местности насчитывается 655 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Всероссийской переписи населения, которые раскрыл Росстат.

Как отметил губернатор 47 региона Александра Дрозденко, по темпам роста численности населения область заняла шестое место в России, обогнав Петербург и Москву, которые находятся на седьмом и 11-м месте соответственно.

За последние 11 лет численность населения в Ленобласти увеличилась на 16,5%.

«Ленинградскую область выбирают для жизни. Это один из главных показателей в развитии территории», — отметил глава региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что население Петербурга с 2010 года выросло на 700 тысяч человек.