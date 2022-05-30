Прокуратура требует капитально отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной

Прокуратура в Петербурге требует отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной. Фото: google.maps

Прокуратура в Петербурге требует отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной. Фото: google.maps

Прокуратура потребовала сделать капитальный ремонт фасада исторического дома на Петроградской стороне.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, речь идет о «Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества» на Большой Зелениной улице, 13, который признан объектом культурного наследия.

Прокуратура выдвинула такое требование после обрушения части лицевого фасада здания. Как оказалось, износ фасада составляет 27%. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что запланированный в региональной программе ремонт крыши не был проведен.

Прокурор направил в суд иск с требованием включить ремонт фасада в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2023 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что около 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать за 3 года в Петербурге.