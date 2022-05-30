В июне на ЗСД из-за дорожного ремонта ограничат движение

Водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения на ЗСД, которые введут в июне 2022 года.

Как сообщили в ООО «Магистраль Северной столицы», в следующем месяце на ЗСД будут проходить работы по восстановлению покрытия проезжей части. Также будут ремонтировать дорожное обустройство.

Об ограничениях будет сообщаться на табло и знаках переменной информации, а также на информационных щитах. Места проведения работ дорожники оградят специальными сигнальными средствами.

Вводить ограничения будут в часы минимальной транспортной нагрузки, учитывая требования к безопасности проведения работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с июня в Петербурге начнут работу еще 57 автобусных маршрутов без кондукторов. Наличную оплату в автобусах теперь не принимают.