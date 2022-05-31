Бариатрический хирург заявил, что каждый третий петербуржец страдает ожирением

В Петербурге более трети местных жителей страдают ожирением, рассказал бариатрический хирург, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений Центра имени Алмазова Александр Неймарк.

Врач рассказал в беседе с Neva.Today, что проблема избыточных жировых отложений стоит остро во всем мире. Россия находится на пятом месте среди стран мира по распространенности ожирения, уступая лишь США, Мексике, Венгрии и Шотландии. На сегодняшний день ожирение есть у 38 миллионов россиян, или 26,5% населения.

«Если говорить о Санкт-Петербурге, не меньше 35% жителей имеют ожирение», — заявил Неймарк, отметив, что Северная столица находится на 13 месте по числу случаев ожирение на 100 тысяч человек.

По словам хирурга, наиболее эффективный на сегодняшний день способ лечения ожирения — бариатрическая хирургия. Пациенты после операции теряют более чем 60% массы тела в течение полутора лет, а у 75-90% пациентов наступает длительная ремиссия сахарного диабета второго типа в течение пяти лет.

Самостоятельно справиться с избыточным весом невозможно, подчеркнул Неймарк. Он объяснил, что в вопросе ожирения речь идет уже не о вредной привычке, а о серьезной болезни, которая связана с особенностью жировой ткани и отсутствием контроля за пищевым поведением.

Хирург добавил, что запущенное ожирение может обернуться инвалидизацией. Уже к 30 годам молодые люди с избыточной массой тела могут получить артериальную гипертензию, сахарный диабет второго типа, а после — ишемическую болезнь сердца, инфаркты, инсульты и сонный апноэ.

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