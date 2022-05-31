Что изменится для петербуржцев: с 1 июня стартует второй этап транспортной реформы

Что изменится для петербуржцев: с 1 июня стартует второй этап транспортной реформы
На ресурсе собрана информация обо всех действующих маршрутах городского общественного транспорта. Фото: МК в Питере

В Петербурге с 1 июня начинается второй этап перехода на новую транспортную модель. Общественный транспорт будет ходить по новым правилам.

На втором этапе транспортной реформы в Северной столице появится 20 новых автобусных маршрутов и изменятся трассы 16 автобусов. Кроме того, с городских улиц исчезнут 32 коммерческих маршрута, а на его замену придет социальный транспорт. На улицы выпустят 693 новых низкопольных автобуса, работающих на природном газе.

По новым правилам с июня будут работать еще 94 автобусных маршрута. Водителей обяжут открывать все двери на остановках, а сами автобусы будут работать без кондукторов.

Для оплаты проезда петербуржцы смогут воспользоваться электронным проездным билетом, банковской карты и QR-билетом. Оплатить поездку наличными больше нельзя. Купить разовые электронные билеты можно в кассах метрополитена или в киосках «Организатора перевозок». Кроме того, билет можно купить через мобильное приложение BSTR.

Старые автобусы и маршрутки в рамках транспортной реформы в Петербурге заменяют автобусами большой средней вместимости на газомоторном топливе. Это различные модели ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus.

Цены на проезд останутся прежними. Дешевле всего поездки обходятся по «Единой карте петербуржца», а дороже всего — по разовым билетам.

Кроме того, с начала реформы на транспорте запустили пересадочный тариф «60 минут». Он работает только в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках без буквы «К». Первая поездка по «Подорожнику» обходится в 60 рублей, а вторая (при пересадке в течение часа) — 10 рублей, следующие поездки в том же часе обходятся бесплатно.

За оплатой проезда на бескондукторных маршрутах наблюдают 221-контролер. Обещанные штрафы в 2500 рублей для безбилетников пока не вступили в силу, сейчас с зайцев берут по 500 рублей. С апреля поймали более 850 безбилетников.

Последний, третий этап транспортной реформы начнется 15 июля. С этого дня все автобусы будут работать по новой транспортной модели, а маршрутки полностью исчезнут. В городе появится еще 1244 газомоторных автобуса, а социальными автобусами заменят 347 коммерческих маршрута.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы совершили 1,3 млн поездок на транспорте за 10 рублей.

автобусы второй этап изменения новая транспортная модель новости СПб общественный транспорт транспортная реформа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс» сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов ...
Группа «Нееет, ты что» поделилась душевным плейлистом в ...
Петербуржцам объяснили, зачем городу нужна транспортная реформа
Фестиваль цветов закроет для водителей площадь Островского
«Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов в России
Спрос на земельные участки под строительство в Петербурге упал на 60%
Восемь подростков задержаны за нападение на семейную пару в саду Сан-Галли
Конюшенное ведомство Петербурга отреставрируют по льготной программе ...