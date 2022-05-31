Что изменится для петербуржцев: с 1 июня стартует второй этап транспортной реформы

На ресурсе собрана информация обо всех действующих маршрутах городского общественного транспорта. Фото: МК в Питере

На ресурсе собрана информация обо всех действующих маршрутах городского общественного транспорта. Фото: МК в Питере

В Петербурге с 1 июня начинается второй этап перехода на новую транспортную модель. Общественный транспорт будет ходить по новым правилам.

На втором этапе транспортной реформы в Северной столице появится 20 новых автобусных маршрутов и изменятся трассы 16 автобусов. Кроме того, с городских улиц исчезнут 32 коммерческих маршрута, а на его замену придет социальный транспорт. На улицы выпустят 693 новых низкопольных автобуса, работающих на природном газе.

По новым правилам с июня будут работать еще 94 автобусных маршрута. Водителей обяжут открывать все двери на остановках, а сами автобусы будут работать без кондукторов.

Для оплаты проезда петербуржцы смогут воспользоваться электронным проездным билетом, банковской карты и QR-билетом. Оплатить поездку наличными больше нельзя. Купить разовые электронные билеты можно в кассах метрополитена или в киосках «Организатора перевозок». Кроме того, билет можно купить через мобильное приложение BSTR.

Старые автобусы и маршрутки в рамках транспортной реформы в Петербурге заменяют автобусами большой средней вместимости на газомоторном топливе. Это различные модели ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus.

Цены на проезд останутся прежними. Дешевле всего поездки обходятся по «Единой карте петербуржца», а дороже всего — по разовым билетам.

Кроме того, с начала реформы на транспорте запустили пересадочный тариф «60 минут». Он работает только в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках без буквы «К». Первая поездка по «Подорожнику» обходится в 60 рублей, а вторая (при пересадке в течение часа) — 10 рублей, следующие поездки в том же часе обходятся бесплатно.

За оплатой проезда на бескондукторных маршрутах наблюдают 221-контролер. Обещанные штрафы в 2500 рублей для безбилетников пока не вступили в силу, сейчас с зайцев берут по 500 рублей. С апреля поймали более 850 безбилетников.

Последний, третий этап транспортной реформы начнется 15 июля. С этого дня все автобусы будут работать по новой транспортной модели, а маршрутки полностью исчезнут. В городе появится еще 1244 газомоторных автобуса, а социальными автобусами заменят 347 коммерческих маршрута.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы совершили 1,3 млн поездок на транспорте за 10 рублей.