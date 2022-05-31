Петербуржцам объяснили, почему в кинотеатрах не показывают «пиратские» фильмы

Показы "пиратских" фильмов в кинотеатрах пока находятся на уровне предложений. Фото: unsplash

Показы "пиратских" фильмов в кинотеатрах пока находятся на уровне предложений. Фото: unsplash

Представители сети кинотеатров объяснила, почему в кино все еще не появились «пиратские» фильмы.

Директор по маркетингу одной из сетей кинотеатров Ирина Корнева рассказала телеканалу «Санкт-Петербург«, что показы «пиратских» фильмов в кинотеатрах пока находятся на уровне предложений. Официально власти свое согласие не давали.

По ее словам, дальше предложений дело не продвигается, поскольку они не закреплены юридическим актом — постановлением, законопроектом.

«У нас пока нет легального правового поля, в котором кинотеатры могли бы это делать», — объяснила эксперт. Корнева добавила, что сейчас кинотеатры рассчитывают, что в Россию вернутся кинопрокатные компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кинотеатры в Петербурге будут работать только по выходным.