Кинотеатры в Петербурге будут работать только по выходным

Кинотеатры в Петербурге будут работать только по выходным. Фото: Pixabay

Кинотеатры в Петербурге будут работать только по выходным. Фото: Pixabay

Кинотеатры Северной столицы временно переходят на режим работы только по выходным дням.

Часть кинотеатров на время в целом останавливает свою деятельность. В частности, временно приостановили работу некоторых своих точек в Санкт-Петербурге такие крупные сети кинотеатров, как «Мираж Синема» и «КАРО. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Владелец УК «Новое измерение» Евгений Буслейко печально заключил, что всего два месяца кинотеатры могли выдержать без закрытий.

«Сейчас уже идёт третий месяц, и перспектив к улучшениям не видно», — отметил Буслейко.

При этом страдают не только сами сети кинотеатров. но и владельцы торговых комплексов, а также персонал, так как из-за этого доходы существенно уменьшатся.

Отмечается, что в среднем выручка упала на 70% от плана. В случае, если ситуация кардинально не изменится в ближайшее время, закрыться могут до 95% коммерческих площадок в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прошедшей ночью в разводке Благовещенского моста в Северной столице приняли участие актеры кинофильма «Брат».