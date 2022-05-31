Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге вернет Синопской набережной исторический облик

Синопской набережной в Петербурге вернут утраченный исторический вид. Восстановление ждет и архитектурную доминанту набережной — храм во имя святых Бориса и Глеба.

Инициатором преображения Синопской набережной выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Руководить реализацией проекта будет вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов и председатель Совета по церковной архитектуре СПб СА Михаил Мамошин.

На рубеже XIX — XX веков Борисоглебская церковь была главной архитектурной доминантой Синопской набережной. В 1934 году храм закрыли, а в здании устроили завод комбикормов. Спустя 40 лет церковь полностью снесли.

Воссоздание здания храма святых Бориса и Глеба займет много времени: порядка шести лет. Архитекторы будут опираться на исторические снимки и оригинальные чертежи автора сооружения.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге имеет богатый опыт в восстановлении подобных объектов. Под его началом воссоздали храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) на проспекте Обуховской Обороны. Также специалисты воссоздали макет Смольного собора с колокольней в том виде, в котором его изначально задумывал возвести Бартоломео Франческо Растрелли.