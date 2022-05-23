Реставрация деревянного вокзала в Сестрорецке обойдется в 272 млн рублей

Реставрация деревянного вокзала в Сестрорецке обойдется в 272 млн рублей
Деревянный вокзал в Сестрорецке реконструируют. Фото: Citywalls

В Сестрорецке собираются отреставрировать деревянный вокзал конца XIX века. Работы обойдутся не менее чем в 272 миллиона рублей.

Проект реконструкции сестрорецкого вокзала уже прошел Главгосэкспертизу. Текущее состояние здания оценивается как «удручающее».

В ходе реконструкции планируется полностью заменить фундамент и перекрытия здания. Стены оставят без изменений, а на фасадах будут восстанавливать навесы над входами и другие декоративные элементы.

Организация прямого выхода на платформу, как было раньше, не планируется. Обновленный вокзал будет рассчитан на полторы тысячи пассажиров в сутки.

Деревянный вокзал в Сестрорецке был построен в 1898 году, спустя 15 лет его перестроили. Внутри сохранилась изразцовая печь финляндского завода «Або».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик.

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