Реставрация деревянного вокзала в Сестрорецке обойдется в 272 млн рублей

В Сестрорецке собираются отреставрировать деревянный вокзал конца XIX века. Работы обойдутся не менее чем в 272 миллиона рублей.

Проект реконструкции сестрорецкого вокзала уже прошел Главгосэкспертизу. Текущее состояние здания оценивается как «удручающее».

В ходе реконструкции планируется полностью заменить фундамент и перекрытия здания. Стены оставят без изменений, а на фасадах будут восстанавливать навесы над входами и другие декоративные элементы.

Организация прямого выхода на платформу, как было раньше, не планируется. Обновленный вокзал будет рассчитан на полторы тысячи пассажиров в сутки.

Деревянный вокзал в Сестрорецке был построен в 1898 году, спустя 15 лет его перестроили. Внутри сохранилась изразцовая печь финляндского завода «Або».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик.