Зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик

Зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик
На Васильевском острове зданию меднолитейных мастерских вернут исторический облик. Фото: citywalls

Здание меднолитейных мастерских бывшего завода имени Калинина восстановят с сохранением первоначального исторического облика XIX века.

Бывший цех находится на Уральской улице, 1, литера У, где теперь территория гипермаркета «Максидом». По словам замгендиректора по строительству «Максидома» Антона Патрасенко, здание неоднократно перестраивалось. В рамках ремонтно-реставрационных работ ему вернут исторический облик, каким его построили в 1882 году по проекту архитектора Александр Шиллинг. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В соответствии с проектом, там предполагается размещение ресторанного комплекса или фуд-холла», – отметил представитель компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге закончили воссоздание исторической мозаики на Скорбященском храме.

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