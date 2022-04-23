В Петербурге закончили воссоздание исторической мозаики на Скорбященском храме

В Петербурге завершили работы по воссозданию мозаик на храме чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)».

Как сообщает «Мойка78», реставраторы успели до Пасхи воссоздать три мозаики на храме — Николая Чудотворца, Пророка Илии и Спаса Нерукотворного.

Скорбященский храм находится на проспекте Обуховской Обороны, 24. Он был построен в конце XIX века, а спустя несколько лет рядом с церковью возвели часовню. В 1933 году он был разрушен советскими властями, а часовню передали заводу резиновых изделий «Гуммилат» в качестве цеха. В 1992 году часовню вернули верующим, а с 2017 года власти Петербурга начали воссоздавать разобранный храм.

В августе прошлого года завершился первый этап воссоздания надвратной мозаики Богородицы «Всех скорбящих радость (с грошиками)». А 23 апреля, в канун Пасхи, в храме освятили Николая Чудотворца, Пророка Илию и Спас Нерукотворный.

В Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге рассказали, что каждая из мозаик состоит из более чем 50 тысяч элементов.

Воссозданием мозаики занимался петербургский реставратор, художник-мозаичист Игорь Лаврененко. В работе он использовал микромозаику из тянутой смальты — цветного непрозрачного стекла, изготовленного по специальным технологиям выплавки.

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