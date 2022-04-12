Исторические ворота Боткинской больницы в Петербурге восстановили

В Петербурге завершили работы по восстановлению исторических ворот больницы имени Боткина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, ворота Боткинской больницы на Миргородской улице признаны объектом культурного наследия регионального значения. Они были построены в еще в конце XIX века.

Сейчас воротам вернули исторический облик. Реставраторы восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы, окрасили стены в белый и кирпичный цвета. Также на воротах воссоздали надпись «Барачная больница въ память С.П. Боткина».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети. Специалисты продолжат работы в дополнительном молельном зале, расположенном на третьем этаже, где будет проведена реставрация паркета, потолков, стен, мраморной плитки и другого.