Исторические ворота Боткинской больницы в Петербурге восстановили

Исторические ворота Боткинской больницы в Петербурге восстановили
Ворота Боткинской больницы восстановлены. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК

В Петербурге завершили работы по восстановлению исторических ворот больницы имени Боткина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, ворота Боткинской больницы на Миргородской улице признаны объектом культурного наследия регионального значения. Они были построены в еще в конце XIX века.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК

Сейчас воротам вернули исторический облик. Реставраторы восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы, окрасили стены в белый и кирпичный цвета. Также на воротах воссоздали надпись «Барачная больница въ память С.П. Боткина».

Ворота до реставрации. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети. Специалисты продолжат работы в дополнительном молельном зале, расположенном на третьем этаже, где будет проведена реставрация паркета, потолков, стен, мраморной плитки и другого.

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