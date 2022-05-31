В среду разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют из-за разводки Ладожского моста.

В Кировском районе области в среду, 1 июня, планируют разводить Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино. Он будет недоступен для автомобилистов в течение 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке теплохода «Капитан Джуманов» Судно имеет высоту 20 метров, поэтому мост придется развести на некоторое время. На прохождение судна уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июне на ЗСД из-за дорожного ремонта ограничат движение.