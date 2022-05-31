Петербуржцам объяснили, зачем городу нужна транспортная реформа

Второй этап транспортной реформы в Петербурге стартует 1 июня. Фото: МК в Питере

Второй этап транспортной реформы в Петербурге стартует 1 июня. Фото: МК в Питере

С 1 июня в Петербурге начнется второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания. Еще больше автобусных маршрутов будут работать по новым правилам.

На втором этапе транспортной реформы из Северной столице исчезнет 31 коммерческий маршрут и один социальный, но их заменят другим социальным транспортом. Также в городе появятся 20 новых маршрутов, изменятся трассы 12 автобусов, а почти сотня автобусных маршрутов начнут соблюдать новые правила: водители будут открывать все двери на остановках, а в автобусах не будет кондукторов.

В преддверии изменений в работе общественного транспорта эксперт транспортного развития территорий Илья Резников рассказал петербуржцам о преимуществах транспортной реформы и плюсах от упразднения маршруток. Об этом пишет «МК в Питере».

Коммерческий транспорт всегда выбивался из общей системы городского транспорта. В частности, в маршрутках не принимали льготные проездные. Теперь, как отмечает эксперт, обладатели льгот могут ездить на любом виде транспорта.

«Нелогично, когда можно купить месячный проездной билет, который по непонятной причине распространяется только на часть маршрутов. Группа населения, которая очень довольна — это льготники, которых в Петербурге немало», — подчеркнул Резников.

Для изменения автобусных маршрутов тоже была причина. Старые прокладывали частники, причем многие из них намеренно делали их длиннее, чтобы больше заработать.

Эксперт рассказал, что частный бизнес в свое время сильно помог городу, когда старая советская транспортная сеть перестала быть эффективной. Однако частники делали это скорее из соображений заработка, а не для быстрого перевода значимых пассажиропотоков до пунктов назначения.

Транспортная реформа же положила начало положительным переменам в городской системе общественного транспорта. Как считает Резников, впереди еще много работы, на которую уйдет несколько лет.

Он заключил, что поддержание работы наземного транспорта также потребует создания выделенных полос для него. Особенно важно, чтобы эти полосы появились на самых узких и сложных участках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что изменится для петербуржцев: с 1 июня стартует второй этап транспортной реформы.