Группа «Нееет, ты что» поделилась душевным плейлистом в преддверии STEREOLETO

Группа "Нееет, ты что" выступит на фестивале STEREOLETO. Фото: кадр из клипа на YouTube

Группа "Нееет, ты что" выступит на фестивале STEREOLETO. Фото: кадр из клипа на YouTube

Музыкальная группа «Нееет, ты что» — новички фестиваля STEREOLETO. Коллектив дал интервью, в котором поделился мыслями о Петербурге и душевным плейлистом.

Молодая группа «Нееет, ты что» сложилась несколько лет назад в Махачкале. Их музыку можно назвать колоритным разножанровым сплавом — ребята играют рок, джаз, фанк и электронику, приправленную сленгом и локальными отсылками. В «Нееет, ты что» входят пять человек: Расул Махалиев (вокал/гитара), Рамазан Маллаев (вокал), Шабан Абдуллаев (ударные), Эскандер Салахов (клавиши) и Арсланбек Чижиков (бас-гитара).

Музыканты в интервью Peterburg2 рассказали, что в Дагестане, который славится довольно академическими исполнителями, например, их приняли просто прекрасно. У группы есть поклонники, которые их поддерживают.

«Например, на трек «Саул», который вышел в апреле, мы получили очень приятные отзывы: «Ребята, продолжайте стараться, все воздастся! Вы реально талантливые»; «Отличное барабанное соло, как, впрочем, и остальные!». Да и реакция на августовский альбом нас порадовала», — сказали музыканты.

Совсем скоро «Нееет, вы что» будет выступать в Севкабеле на фестивале STEREOLETO. По словам участников группы, это будет их первый фестиваль, который станет крутым стартом. Они с нетерпением ждут 12 июня и радуются, что смогли попасть на него.

Музыканты добавили, что им очень нравится Северная столица. Среди топовых и небанальных мест в Петербурге они выделили ТРЦ «Галерея», метро и Севкабель порт.

Они также поделились плейлистом из песен, которые ассоциируются у них с Петербургом. Это оказались композиция Galaxy от Alfa Mist, «Зеркало» от «Дуэт 11», Fast Track от Miles Davis и Fire от Nina Kraviz.

Фестиваль STEREOLETO-2022 пройдет в Севкабеле 12 и 13 июня. Выступать будут The Hatters, Манижа, Жанна Агузарова, IOWA, Дайте танк (!), POMPEYA, Dead Blonde, Shortparis и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Фестиваль цветов закроет для водителей площадь Островского.