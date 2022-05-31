Фестиваль цветов закроет для водителей площадь Островского

Фестиваль цветов закроет для водителей площадь Островского
Фестиваль цветов перекроет движение транспорта на площади Островского с 4 по 12 июня. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В центре Петербурга ради Международного фестиваля цветов перекроют и ограничат движение транспорта.

Сначала автомобилистам запретят остановку на площади Островского и соседних улицах. С 2 по 3 июня будет нельзя останавливаться на площади от Невского проспекта до переулка Крылова, а также в самом переулке Крылова. С 4 по 12 июня будет запрещена остановка на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова.

А с 4 по 9 июня и с 10 по 12 июня площадь Островского от Невского до Крылова будет полностью перекрыта. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Традиционный фестиваль цветов в этом году откроется 9 июня. Попасть на него сможет любой желающий — вход будет бесплатным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июне на ЗСД из-за дорожного ремонта ограничат движение.

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