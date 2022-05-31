Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям

В Ермиловском Доме культуры прошел отчетный концерт младшей и старшей групп детского вокального коллектива «Веснушки». Юные таланты создали невероятную атмосферу праздника и порадовали всех гостей мероприятия.

Компания «ЛОЭСК» на протяжении нескольких лет является спонсором детского коллектива «Веснушки». На отчетном концерте руководитель службы по связям с общественностью АО «ЛОЭСК» Алексей Ожерельев вручил руководителю ансамбля Ирине Богатчук индивидуальную форму, сшитую специально для участников коллектива.

«Хочу поблагодарить всех артистов коллектива «Веснушки». Во время концерта я совершенно искренне улыбался и получил массу положительных эмоций. Мне приятно находится на этой сцене вместе с будущими звездами и не менее приятно вручить форму для молодых дарований от компании «ЛОЭСК»», – поделился Алексей Ожерельев

Справка: Вокальный коллектив был основан и назван «Веснушки» в 2015 году. В коллективе занимается порядка 30 человек. Руководит вокальным коллективом «Веснушки», педагог по вокалу – Богатчук Ирина Валерьевна. Коллектив «Веснушки», начиная с 2018 года ведёт широкую концертно–конкурсную деятельность, является неоднократным победителем и призером фестивалей и конкурсов муниципального, всероссийского и международного уровня.

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