Лето пришло в Петербург с теплом и солнцем

Лето пришло в Петербург с теплом и солнцем. Фото: pixabay

Лето пришло в Петербург с теплом и солнцем. Фото: pixabay

Календарное лето в Северной столице началось с солнышка и тепла. Синоптики обещают сегодня, 1 июня, повышение температуры до 23 градусов.

Первый день лета радует петербуржцев приятной теплой погодой. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня город окажется под влиянием гребня антициклона. Из-за периодически возникающих облаков выглядывает солнце, при этом дождей вовсе не ожидается, поэтому лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы.

В течение дня температура воздуха прогреется от +21 до +23 градусов, по области столбик термометра достигнет +19…+24 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

На следующий день, в четверг, местами снова придут кратковременные дожди, а также возможны грозы, но тепло при этом никуда не исчезнет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал городу температуру за +20 градусов в первый день лета.