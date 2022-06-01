Жителям России пообещали «медовое» лето с безветренной погодой

В 2022 году в России может быть достаточно теплое лето с безветренной погодой и умеренной влажностью.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в текущем году лето может стать «медовым». Об этом эксперт поделился с РИА Новости.

Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями. Так, по его мнению, наступивший климатический сезон будет компенсацией за провалившуюся холодную весну. Выяснилось, что средняя температура ушедшего сезона оказалась на 3 градуса ниже показателей метеостатистики.

Грядущее лето синоптик называл «медовым» не спроста.

«Такой долгосрочный прогноз — безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями — в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор», — рассказал специалист.

Тишковец посоветовал россиянам ехать в отпуск в июле, так как в этот месяц ожидается наибольшее число солнечных дней.

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