Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании

Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании
Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании. Фото: pixabay

Годовое общее собрание акционеров АО «ЛОЭСК» прошло состоялось 31 мая. Рассмотрены и приняты решения по семи всем вопросам повестки.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Принято решение направить чистую прибыль компании в размере 1,5 млрд рублей на финансирование и развитие инвестиционной программы. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года решено не выплачивать.

В текущем году АО «ЛОЭСК» продолжит формирование прочного фундамента для улучшения качества оказываемых услуг, взаимодействия с потребителями, заявителями и нашими партнерами. «Важным элементом устойчивого развития было и является повышение клиентоориентированности, создание открытого диалога, оперативной обратной связи с потребителями и заявителями на новое технологическое присоединение к электрическим сетям, внедрение цифровых сервисов согласно современным требованиям, новых подходов для сотрудничества, обеспечения развития производства, бизнеса и качества жизни в регионе» — обратился к акционерам генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров АО «ЛОЭСК», в этот список вошли:

1. Аминяков Сергей Владимирович; 2. Бегун Артем Александрович; 3. Дебердеев Рамис Алексеевич; 4. Демин Андрей Александрович; 5. Сизов Андрей Андреевич.

Членами Ревизионной комиссии избраны: 1. Кутузова Зоя Валентиновна; 2. Пшенникова Юлия Ивановна; 3. Посохова Ольга Анатольевна.

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