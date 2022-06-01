Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании

Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании. Фото: pixabay

Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании. Фото: pixabay

Годовое общее собрание акционеров АО «ЛОЭСК» прошло состоялось 31 мая. Рассмотрены и приняты решения по семи всем вопросам повестки.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Принято решение направить чистую прибыль компании в размере 1,5 млрд рублей на финансирование и развитие инвестиционной программы. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года решено не выплачивать.

В текущем году АО «ЛОЭСК» продолжит формирование прочного фундамента для улучшения качества оказываемых услуг, взаимодействия с потребителями, заявителями и нашими партнерами. «Важным элементом устойчивого развития было и является повышение клиентоориентированности, создание открытого диалога, оперативной обратной связи с потребителями и заявителями на новое технологическое присоединение к электрическим сетям, внедрение цифровых сервисов согласно современным требованиям, новых подходов для сотрудничества, обеспечения развития производства, бизнеса и качества жизни в регионе» — обратился к акционерам генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров АО «ЛОЭСК», в этот список вошли:

1. Аминяков Сергей Владимирович; 2. Бегун Артем Александрович; 3. Дебердеев Рамис Алексеевич; 4. Демин Андрей Александрович; 5. Сизов Андрей Андреевич.

Членами Ревизионной комиссии избраны: 1. Кутузова Зоя Валентиновна; 2. Пшенникова Юлия Ивановна; 3. Посохова Ольга Анатольевна.