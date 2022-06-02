Депутат Павлов назвал единую льготную систему одним из главных преимуществ транспортной реформы в Петербурге

Теперь льготникам и другим категориям граждан нужна всего одна карта для поездок по городу. Фото: пресс-служба Комтранса

Теперь льготникам и другим категориям граждан нужна всего одна карта для поездок по городу. Фото: пресс-служба Комтранса

Депутат петербургского Заксобрания, лидер партии «Новые люди» Дмитрий Павлов считает, единая льготная система в общественном транспорте стала одним из главных плюсов транспортной реформы.

Парламентарий рассказал в беседе с «МК в Питере«, что главная цель любой реформы — улучшение качества жизни горожан. Поэтому поэтапное улучшение транспортной системы поспособствует развитию городского транспорта.

Одно из главных преимуществ транспортной реформы — общая система льгот, считает Павлов. Теперь льготникам и другим категориям граждан нужна всего одна карта для поездок по городу.

«Повторюсь, любая реформа должна улучшать качество жизни, и ее нужно делать постепенно. Как, например, с уходом маршруток: понятно, что этот вид транспорта, устоявшийся для многих, входит в ежедневную дорогу. Поэтому переход на новую систему должен быть плавным, нужно учитывать пожелания и привычки петербуржцев», — отметил депутат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге депутат Цивилев рассказал о плюсах единой льготной системы в общественном транспорте.