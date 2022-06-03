В пятницу, несмотря на солнце, петербуржцы могут столкнуться с дождем

В пятницу, несмотря на солнце, петербуржцы могут столкнуться с дождем
В пятницу, несмотря на солнце, петербуржцы могут столкнуться с дождем. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

Сегодня, 3 июня, Северная столица будет находится в тылу циклона, не исключены дожди.

В пятницу петербуржцам рекомендуется быть готовым к дождю. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая часть циклона.

По словам синоптика, при облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди. К берегам Невы продолжит поступать относительно холодный воздух.

В течение дня температура воздуха составит от +17 до+19 градусов, а по области от +15 до+20 градусов. Ветер 3 июня ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Также синоптик не стал обнадеживать горожан на завтрашний день. По его предположению, в первый выходной день характер погоды изменится мало – небольшие дожди, температура около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги уже оставшегося позади сезона.

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