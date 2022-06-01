Главный синоптик Петербурга подвел итоги мая и поздравил горожан с первым днем лета

Главный синоптик Петербурга подвел итоги мая и поздравил горожан с первым днем лета
Главный синоптик Петербурга подвел итоги мая и поздравил горожан с первым днем лета. Фото: pixabay

Вот и подошел к концу месяц май, а за ним и весна 2022 года. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги уже оставшегося позади сезона.

По мнению эксперта, прошедший май, безусловно, оказался достаточно холодным, особенно на фоне температур в этом веке. В целом, эта весна выдалась долгой и затяжной с постоянной отрицательной аномалией в большинстве дней месяца. Средняя за май температура воздуха составила всего +10,0 градусов, холоднее было только в 2017 году, со среднемесячной температурой +9,4 гр., а вот с 2020 годом почти сравнялись за счет последней недели мая.

Также из ближайших холодных лет прошлого века можно отметить 1999 год с температурой +7,7 гр. Ну а самый холодный май с температурой +6,1 градусов, по словам синоптика, выдался в 1909 году.

Осадков в мае было мало, всего 52 % от нормы. Солнце хоть и светило 30 дней, но не продолжительно. Количество солнечных часов в мае составило всего 252, что тоже чуть меньше средних значений.

Колесов также напомнил, что сегодня температурные значения могут подняться до +22…+23 градусов. Главное, по мнению специалиста, чтобы такие показатели не оказались самыми теплыми за все лето 2022.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что календарное лето в Северной столице началось с солнышка и тепла. Синоптики обещают повышение температуры до 23 градусов.

Александр Колесов лето новости СПб погода прогноз


 

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