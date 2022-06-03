Депутаты и активисты Петербурга поделились, почему считают опасным запрет общественной экоэкспертизы

Эко-сообщество Петербурга обеспокоено новым законопроектом ( № 120074-8), призванным улучшить комплексные нормы оценки воздействия на окружающую среду.

Пока предложение от 6 мая находится на рассмотрении, но уже сейчас часть петербургских депутатов и активистов считают, что новый законопроект является «опасным» и коррупционным. Об этом пишет Neva.Today.

По мнению эко-сообщества, по проекту предлагается убрать возможность объединениям и активистам инициировать проведение общественной экологической экспертизы, передав это право общественным палатам при муниципалитетах.

Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук рассказал, что общественные палаты руководствуются законом о контроле, но он распространяется только на государственные организации. В связи с этим законом «об общественном контроле» государственная палата контролирует деятельность государственных организаций и учреждений, на коммерческие структуры этот закон не распространяется.

В соответствии с этим с принятием этого закона нужно будет вносить коррективы и в закон «об общественном контроле», но пользы от этого не будет никакой, поскольку уменьшится количество организаций, которые могут проводить общественные экологические экспертизы, а по мнению Шевчука, чем меньше таких организаций, тем более вероятен риск коррупции.

Депутат МО Правобережный Федор Грудин также не одобряет новое изменение. Он считает, что для Петербурга такое решение опасно вдвойне из-за того, что это город федерального значения, а прав у муниципалитетов меньше из-за старого закона Лужкова-Шишлова.

По мнению специалиста, есть риски, что экспертиза станет дороже и будет проводиться дольше, — это скажется на борьбе с преступными для экологии проектами.

Координатор Движения #ЗАберегВалерия Шкуропат также заявила, что в общественных палатах при принятии закона во главе будут стоять неслучайные люди, которые не станут затребовать важную информацию, когда это коснется крупных проектов крупных застройщиков.

Активист сообщества жителей Василеостровского района, выступающих против Северного намыва Игорь Пирогов отметил, что для Северной столицы экологическая экспертиза очень важна. По его мнению, она является главной юридической возможностью остановить разрушительный процесс, в который, например, входит засыпка Финского для строительства новых домов.

Пирогов поделился, что заявка на общественную экологическую экспертизу была подана сразу после общественных слушаний в марте 2021 года, а после передана повторно, с того времени документы так и не пришли. При этом первый суд принял решение в пользу активистов дважды, и не так давно был арбитраж.

Также выяснилось, что в Комитете по природопользованию не смогли оперативно прокомментировать, какую пользу или опасность для города принесет принятие законопроекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге прошла экологическая акция в честь 85-летия Иркутской области.