На Иркутской улице высадили ели в рамках экологической акции

В Петербурге прошла экологическая акция в честь 85-летия Иркутской области.

На Иркутской улице в Московском районе Петербурга появилась еловая аллея. Хвойные деревья высадили на газонах вдоль дороги. Участие в акции приняли представители двух регионов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Глава правления Иркутского землячества «АНГАРА» Андрей Сороквашин отметил, что ели высадили в День основания Петербурга. По его словам, это стало небольшим вкладом в озеленение и подарком Северной столице.

«Мы не знаем, как дальше развернется время, развернутся события, но то, что сделано сегодня, оно, будем надеяться, останется на века», — заявил глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города Олег Капитанов.

День основания Иркутской области отмечается 27 сентября, но 85-летний юбилей регион решил отмечать весь год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ярмарку в петербургскую Капеллу привезли 5 тонн вологодских продуктов.