Синоптик Колесов обнадежил петербуржцев более теплой и спокойной погодой на следующей неделе

Лето в Петербурге началось с приятных теплых деньков, а небольшой дождь не смог испортить настрой на хорошее лето.

Главный синоптик города Александр Колесов пообещал, что на следующей неделе погода будет еще более спокойная и вовсе нехолодная. При этом ожидать кратковременных дождей в дневное время на этих выходных еще стоит.

На следующей неделе снова установится западный ветер, температура воздуха днем в городе не будет превышать +20 градусов. Атмосферное давление продолжает и сейчас медленно повышаться, а на следующей неделе в связи с этим погоду начнет определять антициклон, — придет более сухой период с дневными температурами за +20 градусов.

Также Колесов припомнил, что в последние десятилетия все очень любят говорить о глобальном потеплении, но при сравнении с климатической нормой потепление становится более понятным. По словам синоптика, несмотря на то, что процесс перехода на новые нормы несколько затянулся, можно уже использовать их для Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 июня Северная столица будет находится в тылу циклона, не исключены дожди, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.