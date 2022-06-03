Депутаты рассказали о главных плюсах новой транспортной модели в Петербурге

Этим летом в Санкт-Петербурге стартовал второй этап транспортной реформы: постепенно закрываются маршрутки, а на улицы выходят новые автобусы. Местные депутаты и эксперты поделились своим мнением о городском нововведении.

Так, эксперт по транспортному развитию территорий Илья Резников заявил, что маршрутки постоянно выбивались из общей системы городского транспорта на протяжении нескольких лет своего существования. Льготные проездные действовали не везде, поэтому их и не стремились покупать. Первый и основной плюс новой реформы — это удобства для льготной категории граждан. Об этом сообщает «МК в Питере».

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев считает аналогично. Он также выделил возможность оплатить проезд разными способами: с помощью банковской карты, проездного или QR-кода для тех, у кого, например, есть с собой только наличка. Дополнительно для пассажиров действует новое удобное изменение — пересадочный тариф, который также играет на экономию.

Глава комиссии петербургского парламента по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков, в свою очередь, подчеркнул, что у каждого пассажира должны быть одинаковые возможности для оплаты проезда без затруднений.

Кроме того эксперты отметили удобство маршрутов. Резников заметил, что раньше когда изменениями пути занимались частные перевозчики, он зависел преимущественно от желания заработка. Сейчас в основе новых маршрутов лежит комфорт.

Депутат Заксобрания, лидер партии «Новые люди» Дмитрий Павлов подчеркнул, что любая реформа должна проводиться постепенно, как с уходом маршруток. Однако от расписания обновления модели уходить не стоит, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, сильно затягивать с продолжением реформы нет необходимости.

Ожидается, что третий финальный этап транспортной реформы будет стартовать в середине июля. На улицы города выйдут еще 1,2 тысячи автобусов, которые полностью заменят маршрутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с момента старта второго этапа прошло несколько дней. Жители Петербурга сталкиваются с некоторыми трудностями, которые пришли вместе с нововведением.