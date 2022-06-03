Комитет по транспорту Петербурга изучил ошибки первого этапа транспортной реформы

Реализация новой транспортной реформы продолжается в Петербурге. С момента старта второго этапа прошло несколько дней. Петербуржцы сталкиваются с некоторыми трудностями, которые пришли вместе с нововведением, но Комитет по транспорту изучает ошибки и недочеты для их оперативного исправления.

Раньше жалобы горожан были связаны со сбоями в работе валидаторов и с не срабатывающим пересадочным тарифом. Постепенно подобные обращения свелись к минимуму пишет Neva.Today.

В Комитете по транспорту заявили, что к единичным случаям также относятся случайные проезды водителями остановок. В первые дни такое случается, так как происходит обкатка водителями маршрутов.

В компании ведутся активные стажировки и разбор с каждым водителем по каждому инциденту отдельно.

По словам директора по перевозкам ООО «Вест-Сервис» Романа Юренева, большая часть обращений связана с изменением схемы движения транспорта. Так, жители города звонят и уточняют новое расписание движение, а также трассу маршрута.

Юренев подчеркнул, что с начала первого этапа количество обращений уменьшилось в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 июня в Петербурге стартовал второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В ходе него в городе появятся новые маршруты, в том числе, заменяющие коммерческие маршрутки.