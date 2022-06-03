Комитет по транспорту Петербурга изучил ошибки первого этапа транспортной реформы

Комитет по транспорту Петербурга изучил ошибки первого этапа транспортной реформы
Комитет по транспорту Петербурга изучил ошибки первого этапа транспортной реформы. Фото: комитет по транспорту

Реализация новой транспортной реформы продолжается в Петербурге. С момента старта второго этапа прошло несколько дней. Петербуржцы сталкиваются с некоторыми трудностями, которые пришли вместе с нововведением, но Комитет по транспорту изучает ошибки и недочеты для их оперативного исправления.

Раньше жалобы горожан были связаны со сбоями в работе валидаторов и с не срабатывающим пересадочным тарифом. Постепенно подобные обращения свелись к минимуму пишет Neva.Today.

В Комитете по транспорту заявили, что к единичным случаям также относятся случайные проезды водителями остановок. В первые дни такое случается, так как происходит обкатка водителями маршрутов.

В компании ведутся активные стажировки и разбор с каждым водителем по каждому инциденту отдельно.

По словам директора по перевозкам ООО «Вест-Сервис» Романа Юренева, большая часть обращений связана с изменением схемы движения транспорта. Так, жители города звонят и уточняют новое расписание движение, а также трассу маршрута.

Юренев подчеркнул, что с начала первого этапа количество обращений уменьшилось в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 июня в Петербурге стартовал второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В ходе него в городе появятся новые маршруты, в том числе, заменяющие коммерческие маршрутки.

Городской комитет по транспорту новости СПб ошибки транспортная реформа


 

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