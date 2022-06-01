Транспортная реформа в Петербурге продолжается: какие нововведения пришли в город?

Транспортная реформа в Петербурге продолжается: какие нововведения пришли в город?
Транспортная реформа в Петербурге продолжается. Фото: Смольный

С 1 июня в Петербурге стартовал второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В ходе него в городе появятся новые маршруты, в том числе, заменяющие коммерческие маршрутки. Рассказываем, колько новых автобусов выйдут на линии, какие маршруты изменились и когда из города наконец исчезнут маршрутки.

В первый день лета в Петербурге заработали 20 новых маршрутов, также поменялись трассы 12 автобусов. Сразу 32 коммерческие маршрутки заменили социальными автобусами. К концу месяца на линии петербургского транспорта выйдут 693 новых автобуса на газомоторном топливе. Напомним, что в рамках первого этапа транспортной реформы по городу начали курсировать 864 новых автобуса. На заключительном этапе реформы, который стартует 15 июля, в городе появятся еще 1244 новых автобуса.

Среди новых социальных маршрутов, заменивших коммерческие маршрутки, автобус №239 «Петергофское шоссе — МЕГА Дыбенко». Маршрут заменит маршрутку №К-339, перевозку осуществляет ООО «Вест-Сервис». Главное преимущество нового маршрута №239 заключается в том, что он связывает все южные районы города и 4 линии метрополитена. Редакция прокатилась по маршруту 1 июня вместе с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым и сотрудниками «Вест-Сервиса».

Вместе с представителями транспортной отрасли в автобусе прокатился пенсионер с инвалидностью, Дмитрий Пагудин. Так как на маршруте ходит только низкопольный транспорт, мужчина без проблем заехал внутрь на коляске после того, как водитель опустил пандус. В беседе с корреспондентом Дмитрий рассказал об удобстве нового маршрута.

«У нас в городе достаточно давно работает низкопольный транспорт, но такие автобусы есть только на социальных маршрутах. На маршрутах, например, я ездить не мог. Во-первых, водители не оказывали содействия. Во-вторых, такой транспорт обычно полностью забит. Теперь, когда коммерческий маршрут №К-339 стал социальным, я могу спокойно по нему ездить» — поделился пенсионер.

О том, что новые автобусы более экологичные, комфортные и безопасные также заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, новый транспорт позволяет оплачивать проезд всеми видами проездных документов, включая кредитные карты и все виды льготных билетов, а также обеспечивает доступность для маломобильных групп. Кроме того, что немаловажно в летний период, все автобусы оборудованы кондиционерами. Находиться в транспорте, убедился корреспондент, комфортно даже в +20.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы выпустим на маршруты новые троллейбусы и новые трамваи. Тогда транспорт Петербурга будет удобен и приятен для жителей и гостей нашего города» — подчеркнул Поляков.

Впрочем, работы у комитета по транспорту и без того пока хватает. Главная цель — успеть избавиться от коммерческого транспорта и выпустить на маршруты еще больше автобусов к 15 июля. Планируется, что уже с середины лета в Петербурге не станет маршруток, а на смену им придут новые автобусы.

Новые единицы подвижного состава, рассказал Поляков, пребывают в Петербург почти каждый день. В частности, 10 новеньких автобусов появились в городе 1 июня. Сейчас они проходят регистрацию и комплектацию, как только транспорт будет готов, он начнет обслуживать городские маршруты.

«Город готов перейти на новую модель транспортного обслуживания с 15 июля. Мы работаем с производителями, чтобы они успели поставить весь подвижной состав. На сегодняшний день уже половина автобусов, которые мы планируем начать эксплуатировать в рамках третьего этапа реформы, находятся в Петербурге» — подытожил Поляков.

Напомним, что в рамках второго этапа новой модели транспортного обслуживания 57 автобусных маршрутов начнут работать по новым правилам. Это касается автобусов №№ 1Л, 2Л, 17, 23, 28, 37, 52, 62, 66, 68А, 70, 71, 98, 103, 116, 135, 138, 139, 145Б, 147, 150, 155, 160, 174, 175, 197, 201, 202, 204, 205, 219, 239, 240, 241, 249, 252, 253, 256, 258, 288, 294, 297, 343, 347, 348, 349, 352, 360, 469, 469А, 481, 482, 482В, 484, 485, 489, 494. Целых 20 маршрутов из них — новые, подробно изучить их можно на сайте «Организатора перевозок».

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