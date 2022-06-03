Синоптик рассказал о переходе на климатические нормы, рассчитанные с 1991 по 2020 годы

Синоптик рассказал о переходе на климатические нормы, рассчитанные с 1991 по 2020 годы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Синоптик рассказал о переходе на климатические нормы, рассчитанные с 1991 по 2020 годы. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Выяснилось, что годовая температура воздуха в Северной столице со временем стала повышаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что это происходит скачками, но все же при осреднении по десятилетиям это очень заметно. На фоне этого было принято поменять климатические нормы, так как расчет по более холодному периоду приводит к постоянному завышению аномалии температуры воздуха текущего периода.

В связи с этим Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за теплый период 1991-2020 годов. Таким образом, все прогнозы на лето в городе и регионе, о которых в эти дни говорили специалисты, тоже опираются на новые нормы, заверил Колесов.

Главным образом, изменение температуры воздуха связано с атмосферными процессами, движениями циклонов, устойчивыми антициклонами, кроме того, они влияют и на количество выпадающих осадков, а также на количество солнечных часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лето в Санкт-Петербурге началось с приятных теплых деньков, а небольшой дождь не смог испортить настрой на хорошее лето.