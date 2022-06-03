Лучше понять, как работает транспортная реформа, петербуржцам помогают волонтеры

Лучше понять, как работает транспортная реформа, петербуржцам помогают волонтеры. Фото: пресс-служба Комтранс

Лучше понять, как работает транспортная реформа, петербуржцам помогают волонтеры. Фото: пресс-служба Комтранс

Жителям Петербурга спешат на помощь волонтеры, чтобы помочь разобраться в новой транспортной реформе.

В настоящее время проходит уже второй этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Волонтеры дежурят на улицах города с первого июня с целью объяснять пассажирам появившиеся нововведения. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Волонтеры будут информировать горожан в течение 5 дней, например, они составляют самый оптимальный пути для пассажира, используя сервис «Яндекс. Карты».

За каждым добровольцем закреплен один из 200 остановочных пунктов. Узнать волонтеров можно по ярким жилетам и специальным бейджам.

Транспортная реформа продлится в Петербурге до 15 июля. Сейчас часть горожан утверждает, что транспорт стал шире, площадки, на которое можно зайти с колясками стали удобнее.

На втором этапе транспортной реформы на улицы города со временем выведут все 693 автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские депутаты и эксперты поделились своим мнением о городском нововведении. Особенно подчеркивается удобство маршрутов для льготной категории граждан.