Диетолог посоветовала людям, испытывающим боль в суставах, отказать от молока

Стали известны четыре группы продуктов, которые могут усилить боль в суставах.

По мнению американского диетолога, доктора медицинских наук Молли Хембри, боль в суставах могут усиливать молочные продукты, переработанное красное мясо, сладкие газировки и некоторые виды морепродуктов. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Чтобы избежать боли в суставах, по мнению эксперта, лучше не употреблять цельное молоко, сливочное масло или сливки с высоким содержанием жирности, так как они содержат белок казеин, усиливающий воспаление в суставах.

Также не в плюс будет и употребление переработанного красного мяса, так как в нем содержатся провоцирующие воспалительный процесс нитриты и пурины. Сладкая газировка и содовая могут не только плохо отразиться на зубной эмали, но и ослабить кости, потому злоупотребление ими приводит к повышенному риску переломов, а также усиливает неприятные ощущения в суставах при артрите.

Также Хембри выделила как негативную для суставов группу морепродукты. Например, в анчоусах, тунце, морских гребешках и сардинах содержится большое количество пуринов, которые в организме распадаются на мочевую кислоту, что в дальнейшем может привести к негативным последствием для суставов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что польза некоторых продуктов слишком сильно преувеличена, считает врач и телеведущий Александр Мясников.