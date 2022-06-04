В Евросоюзе озвучили последствия эмбарго на российскую нефть

От введения эмбарго на поставку нефти из России Евросоюз может испытать ценовой шок, а РФ найдет новых клиентов из Азии, считает глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

По мнению эксперта, ЕС ждут реальные последствия от эмбарго на российскую нефть. Отказ от ее импорта может стать самым плохим из возможных сценариев для Европы, так как компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс. При этом останавливаться стоимость вряд ли будет. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Вольф подчеркнул, что правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы, но это приведет к увеличению госдолга.

Аналитик Штеффен Букольд считает, что Россия может заручиться сотрудничеством с новыми покупателями, преимущественно в Азии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны ЕС окончательно приняли решение по шестому пакету санкций против Российской Федерации.