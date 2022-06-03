Евросоюз окончательно утвердил 6 пакет санкций против России, включая эмбарго на нефть

Страны ЕС окончательно приняли решение по шестому пакету санкций против России.

В шестой пакет санкций Евросоюза входит постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, а также персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщают РМА Новости со ссылкой на заявление блока.

Отказ от нефти из России будет осуществляться в течение 6 месяцев. При этом на время будет сделано исключение для нефти, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Эта инициатива принадлежит сразу настаивали нескольким странам ЕС, включая Венгрию.

Кроме того, шестой санкционный пакет подразумевает отключение от международной системы банковских коммуникаций трех российских кредитных организаций: Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Шестой пакет санкций так долго находился на согласовании из-за позиции Венгрии, которая заявляла о невозможности быстро отказаться от закупок российской нефти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны ЕС заморозили активы Банка России примерно на сумму 23 миллиарда евро, или 24,5 миллиарда долларов.