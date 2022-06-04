Диетолог рассказала, с помощью чего можно быстро нормализовать уровень сахара в крови

Диетолог рассказала, с помощью чего можно быстро нормализовать уровень сахара в крови. Фото: lenobl.ru

Диетолог рассказала, с помощью чего можно быстро нормализовать уровень сахара в крови. Фото: lenobl.ru

Турецкий диетолог Айше Сена Бинёз назвала ягоду, которая поможет восстановить необходимый уровень сахара в крови человека.

В интервью для издания Türkiye эксперт поделилась, что в этом вопросе огромную пользу может принести клубника. По мнению Бинёз, всего 10 ягод вдобавок восполняют ежедневную норму витамина C. Клубника сама по себе отличается низким гликемическим индексом.

Специалист рассказала, что у того, кто употребляет клубнику каждый день, уровень «плохого» холестерина становится меньше на 14 %, а общего холестерина – на 9 %. При этом триглицериды снижаются на 21 %.

«Это объясняется содержанием в продукте клетчатки, витамина C и биоактивных компонентов», — заявила врач.

Употребление 10 ягод каждый день также позитивно скажутся на сахаре в крови. Однако необходимо учитывать, что клубника может вызвать аллергию. Если после ягоды появились зуд во рту, головокружение, отеки, трудности с дыханием, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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