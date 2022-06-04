На Трудящихся у двери своей квартиры нашли голого мужчину с отравлением и разбитой головой

На Трудящихся у двери своей квартиры нашли голого мужчину с отравлением и разбитой головой. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Трудящихся у двери своей квартиры нашли голого мужчину с отравлением и разбитой головой. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь с 3 на 4 июня в Колпинском районе полиция занималась делом голого гражданина на лестничной клетке.

В правоохранительные органы из НИИ скорой медицинской помощи обратились около 00:10. Сообщалось, что в 23:55 с лестничной площадки дома 3 по бульвару Трудящихся в медицинское учреждение привезли мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPB, у 33-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, предположительно, перелом основания черепа, острое отравление веществом депримирующего действия.

Голого мужчину обнаружила соседка прямо у двери его квартиры. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медики зафиксировали смерть 45-летней жительницы поселка Понтонный Колпинского района от многочисленных травм.