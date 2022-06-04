В Понтонном спустя две недели после драки с мужем женщина скончалась от травм

В Понтонном спустя две недели после драки с мужем женщина скончалась от травм. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Понтонном спустя две недели после драки с мужем женщина скончалась от травм. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вчера, 3 июня, медики зафиксировали смерть 45-летней жительницы поселка Понтонный Колпинского района от многочисленных травм.

Выяснилось, что 18 мая между погибшей в состоянии алкогольного опьянения и ее 47-летнем мужем произошла драка на улице Сосновой, 18. Как стало известно Gazeta.SPb, сам мужчина также попал в реанимацию больницы №33 с тяжелыми повреждениями. У него диагностировали закрытый перелом левого бедра.

Позже, 3 июня, согласно справке судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что женщина получила тяжкий вред здоровью. До этого у не были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома затылка, ушибленная рана теменной области, но ее состояние при этом оценивалось как удовлетворительное.

После смерти гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали 38-летнего мужчину, на которого в полицию заявила его 36-летняя жена. Она сообщила, что задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей несовершеннолетней дочери.