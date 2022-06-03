Петербуржца подозревает в многолетнем насилии над падчерицей

В Калининском районе Петербурга задержали 38-летнего мужчину, на которого в полицию заявила его 36-летняя жена и сообщила, что задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей несовершеннолетней дочери.

Заявление на мужчину, работающего водителем, поступило 1 июня. По словам женщины, все происходило в 2020-21 годах по месту проживания в квартире одного из домов на Светлановском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPB, помимо 14-летней девочки еще сильнее пострадала падчерица 20о3 года рождения, которая на протяжении многих лет с 2014 по 2022 год подвергалась сексуальному насилию мужчины. То есть, на момент осуществления преступления девочке было всего 11 лет.

В четверг, 2 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящий момент мужчина задержан и должен быть помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на внутреннем кольце КАД, на дамбе 2 июня «по горячим следам» задержали трех мигрантов, которых подозревают в изнасиловании двух 21-летних девушек.